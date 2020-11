Barcellona, l’esito degli esami: salta la gara con la Juventus

Sergio Busquets si è procurato una distorsione del legamento laterale esterno del ginocchio sinistro. Uno dei veterani del Barcellona potrebbe saltare la gara con la Juve.

«Il giocatore della prima squadra Sergio Busquets è stato visitato questa mattina dal servizio medico del club. Dopo i controlli è stata confermata la diagnosi di una distorsione del legamento laterale esterno del ginocchio sinistro. Il giocatore quindi non giocherà in questo fine settimana, e l’evoluzione dell’infortunio condizionerà la sua disponibilità». Si tratta del comunicato ufficiale del Barcellona in merito alle condizioni del suo difensore. La notizia interessa molto da vicino la Juventus, che dovrà giocare in Spagna. Per i primi giorni di dicembre, infatti, è prevista la sesta giornata dei gironi eliminatori di Champions League.

Barcellona senza Busquets

Non arrivano pertanto buone notizie in casa Barcellona da questa sosta per le nazionali. La società blaugrana è molto infastidita dopo aver appreso l’esito degli esami a margine dell’infortunio di Sergio Busquets. Se da un lato sarà da valutare per le prossime sfide anche in ottica Champions League contro la Juventus, dall’altro rappresenta una grave perdita. Pique è sì tornato, ma guidava con esperienza e saggezza il raccordo tra i reparti.