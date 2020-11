Calciomercato Juventus, centrocampo da sballo. Paghi uno e prendi due

Il calciomercato Juventus può infiammarsi con una doppia operazione. La prima onerosa per il cartellino, la seconda per l’ingaggio monstre.

Il portale spagnolo Don Balon insiste su un nome che fa sognare i fan della Vecchia Signora. si tratta del talento del Rennes Eduardo Camavinga, classe 2002, destinato a vivere 15 anni sulla cresta dell’onda. Il Real Madrid parte in netto vantaggio, tanto che ha già preso contatti con il suo entourage. Il calciomercato Juventus per non dorme. Oltre a restare alla finestra per un eventuale ritorno a Torino di Pogba, studia la strategia migliore per pianificare l’assalto al suo erede. La strada però è tutta in salita nonostante l’apertura del club. Il prezzo? Chiaramente almeno 70 milioni di euro, non un centesimo in meno. In periodo di Covid-19 tale esborso sarebbe giustificato soltanto dinanzi ad un fuoriclasse. Se Agnelli aprirà i cordoni della borsa, vorrà dire che li vale tutti.

Calciomercato Juventus, anche Pogba

Se il calciomercato Juventus sarà animato dall’assalto a Camavinga nel 2021, l’anno successivo si registrerà quello a Pogba. L’obiettivo di Paratici è farlo tornare a Torino a parametro zero dopo che avrà chiuso con il Manchester United. Raiola ha già avvisato Agnelli: per il campione del mondo non si può lesinare un centesimo sull’ingaggio. Prendere o lasciare. I fan bianconeri direbbero tutti in coro “prendiamo-prendiamo”, ma l’ultima parola spetta alla società…