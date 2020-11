La Juventus questo pomeriggio alle 18 sarà di scena sul campo del Benevento di Pippo Inzaghi. Quali saranno le scelte di Andrea Pirlo?

Davvero una domanda alla quale è complicato dare una risposta, visto che il tecnico ha sì deciso di far riposare Cristiano Ronaldo, ma per il resto ha tanti uomini a disposizione. L’obiettivo non è ovviamente solo quello di riuscire a portare a casa i tre punti, ma anche quello di gestire al meglio le energie in un periodo nel quale ci sono davvero tanti impegni in calendario. Per questo motivo la formazione titolare è un vero e proprio rebus.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane talento ungherese

Juventus, Frabotta titolare a sinistra?