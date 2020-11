Juve, sei Ronaldo dipendente: senza Cr7 la via del goal è una chimera

La presenza del portoghese è assolutamente imprescindibile in questa nuova Juve targata Andrea Pirlo

Juventus Ronaldo/ Contro il Benevento è arrivata un’altra conferma: la Juve senza Cristiano Ronaldo è una squadra assolutamente normale. Già i pareggi contro Crotone e Verona, entrambe per 1-1, avevano mostrato la fragilità caratteriale della compagine bianconera in assenza del fenomeno di Madeira. Se due indizi sono una coincidenza, la prova del nove è arrivata in terra sannita, dove Dybala e company si sono resi protagonisti di una prova che definire opaca sarebbe soltanto un eufemismo, contro una squadra dal valore tecnico sensibilmente inferiore.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, De Ligt al Barcellona: pronta l’offerta da 100 mln

Passati in vantaggio grazie a una splendida rete di Alvaro Morata ( il solo che non fa rimpiangere il cinque volte pallone d’oro), i Campioni d’Italia sono andati in più di una circostanza vicini al raddoppio, non riuscendo però mai a pervenire alla marcatura, sia per difetto di precisione, che per oggettiva sfortuna. Quando tutto lasciava presagire un 1-0 all’intervallo, è arrivata la doccia fredda del pareggio di Letizia: schiaffo a cui gli ospiti non hanno saputo rispondere, innervosendosi e creando poco o nulla nella seconda frazione di gioco.