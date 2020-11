Subito al lavoro la Juventus in vista del prossimo impegno che attende la squadra bianconera, ovvero il match di Champions League contro la Dinamo Kiev.

Anche se Ronaldo e compagni sono già qualificati per il turno successivo del torneo, si inseguirà un altro successo in modo da potersi giocare il primo posto nel girone con il Barcellona nello scontro diretto. Di sicuro però Pirlo dovrà essere bravo a gestire nel migliore dei modi la sua rosa, visti i tanti impegni del periodo. Ad ogni modo il tecnico bianconero può senz’altro sorridere, visto che sono tornati a disposizione due elementi in difesa che dovrebbero far parte dell’elenco dei convocati.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane talento ungherese

Juventus, tornano in gruppo Chiellini e Demiral