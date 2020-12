Juventus, non c’è pace. Nuovo infortunio che toglie certezze a Pirlo

Chiellini, che aveva appena recuperato, si è fatto nuovamente male. Per il capitano della Juventus altro fastidio al flessore. Out in Champions League.

Non c’è pace per Andrea Pirlo che non riesce ad avere l’organico al completo. Cosa ben più grave, inoltre, non riesce ad avere serenità per ciò che concerne il pacchetto difensivo della Vecchia Signora. Questa volta, come evidenzia il giornalista Romeo Agresti di Goal.com, è ancora Giorgio Chiellini ad alzare bandiera bianca e a saltare l’impegno di Coppa. In Champions League contro la Dinamo Kiev, infatti, il capitano marcherà visita lasciando da soli i suoi compagni. Re Giorgio è finito nuovamente ai box per un problema muscolare alla coscia sinistra. Una doccia fredda per il capitano bianconero e il suo allenatore, che aveva recuperato il giocatore solamente 24 ore prima del nuovo stop.

Chiellini, nuovo preoccupante stop

Chiellini è stato costretto a saltare quasi tutta la prima parte di questa nuova annata a causa di un doppio problema muscolare. Il fastidio ne ha limitato fortemente il suo utilizzo da parte dell’ex compagno di squadra Pirlo, da alcuni mesi divenuto tecnico della Juventus dopo l’addio a Sarri. Fin qui solamente 282 minuti giocati per lui, con due gare in Serie A contro Sampdoria e Roma e dunque due in Champions contro Dinamo Kiev, all’andata, e Ferencvaros. Domani sono previsti nuovi accertamenti che daranno info sull’infortunio. Chiaramente si attendono i nuovi tempi di recupero.