Juventus Dinamo Kiev, la probabile formazione dei bianconeri

Ecco le scelte di Andrea Pirlo in vista della sfida contro la compagine ucraina

Juventus Ronaldo/ Non manca ormai molto al fischio d’inizio di Juventus-Dinamo Kiev, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Bianconeri che sono matematicamente qualificati agli ottavi, e che vogliono giocarsi le residue speranze di superare il Barcellona in testa al girone G. Per farlo, è imprescindibile trovare una vittoria contro la compagine ucraina, “matata” all’andata grazie alla doppietta messa a segno da Alvaro Morata.

Leggi anche–>Eriksen alla Juventus, calciomercato: pronto uno scambio con Dybala

Proprio lo spagnolo, al quale oggi sono state ufficialmente comminate due giornate di squalifica dal giudice sportivo a causa dell’espulsione rimediata a Benevento, dovrebbe partire quasi sicuramente al centro dell’attacco, in coabitazione con Cristiano Ronaldo. A centrocampo spazio a Bentancur e McKennie, con Chiesa e Ramsey sulle corsie esterne. Kulusevski molto probabilmente dovrebbe partire dalla panchina, anche se l’ex Parma è attualmente in ballottaggio con il gallese.