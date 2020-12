Juventus, c’è una classifica dove i bianconeri volano

La Juventus ha superato il Real Madrid nel ranking Uefa e adesso è al terzo posto assoluto. Questo non le impedirà di prendere un top agli ottavi.

C’è una classifica in cui la formazione di Andrea Pirlo vola. O, meglio dire in questo caso di Andrea Agnelli. Sì, perché parliamo del ranking della Uefa dove da stamattina i bianconeri sono al terzo posto. C’è infatti stato il sorpasso ai danni del Real Madrid. Grazie al successo per 3-0 sulla Dinamo Kiev nell’ultimo turno disputato di Champions League i bianconeri si piazzano sul gradino più basso del podio scavalcando le merengues. Benzema e compagni, infatti, sono usciti sconfitti per 2-0 dalla trasferta ucraina sul campo dello Shakhtar Donetsk. Restano invariate le prime due posizioni, con il Bayern Monaco in testa e il Barcellona alle sue spalle. Nella top 10 da segnalare anche il passo in avanti del Psg, attualmente al settimo posto, ai danni del Manchester United (ottavo), quest’ultimo battuto proprio dai francesi a Old Trafford.

Juventus terza, le altre italiane nel dimenticatoio

Se la Juventus consolida la sua dimensione europea, questo non le impedirà di evitare uno dei top-club agli ottavi di finale. La regola è chiara: le prime affrontano le seconde. Basta quindi vedere le vincitrici dei gironi per capire che Ronaldo e compagni non avranno vita lunga. Tornando al ranking, invece, le altre italiane sono messe male. La Roma è 18esima, il Napoli 20esimo e l’Inter 25esima.