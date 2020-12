Barcellona-Juventus, i convocati bianconeri: c’è un ritorno importante

La Juventus è già con la testa al Barcellona per il match in programma domani sera che deciderà il primo posto nel girone di Champions League.

Una sfida insomma tutta da seguire quella del Camp Nou, che metterà di fronte uno all’altro i due più grandi giocatori dell’era del calcio moderna, ovvero Ronaldo e Messi. I bianconeri devono cercare di vincere, e anche con uno scarto importante, per prendersi il primo posto nel girone. Missione che sembra difficile ma non impossibile, visto anche il momento che vivono i blaugrana.

Juventus, ci sono Buffon e Morata tra i convocati

Nell’elenco dei convocati c’è un rientro importante, quello di Gigi Buffon. Il portiere bianconero aveva saltato la sfida di campionato ma ora è pronto a dare il suo contributo. Anche se non giocherà, rimane comunque un elemento molto importante per lo spogliatoio. Pirlo potrà contare anche su Morata, che in serie A è squalificato ma in Champions League è pronto a offrire il suo contributo in termini di gol.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.

