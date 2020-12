Juventus, Pirlo: “Paolo Rossi un eroe, vi svelo il segreto della mia squadra”

Le parole di Pirlo prima di Genoa-Juventus: ecco quanto dichiarato dal tecnico bianconero

Juventus Pirlo/ Non poteva non essere la morte di Paolo Rossi il primo argomento delle dichiarazioni rilasciate quest’oggi da Andrea Pirlo ai microfoni di Jtv, prima della sfida di domani che opporrà la Juventus al Genoa, a Marassi. Analizziamo insieme le parole del tecnico bianconero, che si è soffermato, tra le tante cose, anche sul periodo di forma della sua squadra, reduce dall’importante successo in Champions League contro il Barcellona, che ha garantito il primo posto nel girone e quindi la possibilità di approcciarsi agli ottavi in maniera più fiduciosa:

“Paolo Rossi è stato un eroe. Non ho avuto la possibilità di conoscerlo di persona, ma dalle immagini che ammiravo da bambino sono rimasto colpito indelebilmente dal ricordo del Mondiale dell’82. Un punto di riferimento per tanti giovani della mia generazione. Domani affrontiamo un match molto difficile, su un campo tradizionalmente ostico, sul quale ho avuto modo di siglare un bel goal in passato. La sfida con il Barca può essere un buon trampolino di lancio, ma abbiamo l’obbligo di proseguire il nostro percorso di crescita.”