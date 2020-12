La Juventus ha ormai già la testa al prossimo impegno di campionato. Domani sera i bianconeri saranno di scena contro il Parma di Liverani.

Una partita da vincere per rimanere ai vertici della classifica e da affrontare con il giusto piglio. Al tecnico Andrea Pirlo mancheranno diversi giocatori. A Chiellini e Demiral si è aggiunto alla lista degli infortunati il centrocampista Arthur. E mancherà anche Dybala, che si è infortunato nella rifinitura e non fa parte dell’elenco dei convocati.

Juventus, le parole di Andrea Pirlo

Ai microfoni di Juventus Tv il tecnico ha parlato del prossimo avversario: “Il Parma è una squadra che sta facendo bene, specie da quando ha cambiato modulo. E ha fatto risultati positivi in campi difficili. Dovremo stare attenti, perché si gioca dopo tre giorni e ci sarà da recuperare delle forze fisiche e mentali” ha detto l’allenatore bianconero. “Loro cercheranno di difendere per poi ripartire con giocatori bravi nelle transizioni come Gervinho e Karamoh” sottolinea l’allenatore bianconero.

Che spende parole di elogio per il collega Liverani: “Da calciatore era grandissimo tecnicamente, anche di testa. Da allenatore mette in campo le stesse idee. Ha fatto bene a Lecce e sta facendo bene pure a Parma con una squadra nuova, un po’ di tempo gli va concesso”. “Noi stiamo bene e lo abbiamo dimostrato anche in una gara intensa come con l’Atalanta. Non mi preoccupo su quest’aspetto, sono tranquillo” ha concluso Pirlo parlando della condizione atletica dei suoi uomini.