Probabili formazioni Juventus Sassuolo: emergenza in difesa per Pirlo

Le possibili scelte del tecnico bianconero in vista della sfida di domani sera all’Allianz Stadium in programma alle 20.45

Pirlo Juventus/ Una partita da non sbagliare per la Juventus quella contro il Sassuolo, che potrebbe dare un’iniezione di fiducia importante alla squadra di Andrea Pirlo, reduce dal fondamentale successo ottenuto contro il Milan che ha rilanciato in maniera importante le ambizioni scudetto di Cristiano Ronaldo e compagni. Non sarà facile, però, avere la meglio dei funambolici neroverdi di De Zerbi, che hanno dimostrato di poter dare filo da torcere a molte compagini del nostro campionato.

Emergenza totale in difesa per i bianconeri. De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro sono infatti risultati positivi all’ultimo tampone, ragion per cui Leonardo Bonucci sarà atteso dagli straordinari: Leo farà coppia con Demiral, che ha smaltito i postumi dell’infortunio che lo ha tenuto ai box per più di un mese. Sulle corsie esterne spazio a Frabotta e a Danilo, con Szczesny che dovrebbe vincere il ballottaggio con Buffon per un posto tra i pali.