Calciomercato Juventus: serve la punta, ecco il nome caldo

La priorità del calciomercato della Juventus continua inevitabilmente ad essere quella dell’arrivo di un nuovo attaccante.

Una necessità che i bianconeri si acuisce dopo l’infortunio occorso a Paulo Dybala. L’argentino dovrà infatti stare fuori per 20 giorni proprio nel periodo più delicato della stagione. Con la Juve che ha tanti impegni ravvicinati in questo mese di gennaio e delle partite da vincere a tutti i costi anche in Coppa Italia e nella finale di Supercoppa Italiana. Urgono insomma rinforzi.

