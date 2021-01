Juventus, visite mediche per il nuovo acquisto proveniente dal Nantes

Paratici ha chiuso un’operazione con il Nantes per l’arrivo immediato del giovane Abdoulaye Dabo. Sarà aggregato inizialmente all’Unuder 23.

Classe 2001, ha solo 19 anni ma è nel giro della prima squadra del Nantes già da tre stagioni. E’ il più giovane giocatore della storia del club ad aver firmato un contratto professionistico, a 16 anni. Con i grandi si allena, osserva e memorizza. Nasce centrocampista, ma recentemente si è trasformato come ala. Il suo sogno è quello di diventare un grande calciatore. Parliamo di Abdoulaye Dabo che da oggi è un calciatore della Juventus. I bianconeri lo hanno prelevato dai francesi e vogliono capire se ci siano margini per portarlo in prima squadra al fianco di Cristiano Ronaldo. Per adesso, però, partirà dall’Under 23.

Dabo, visite mediche con la Juventus

L’acquisto di Abdoulaye Dabo, in prestito dal Nantes, è praticamente cosa fatta. Secondo quanto riportato da Sky, sta sostenendo le visite mediche che precedono la firma dei contratti che lo legheranno alla Juventus. Il colosso di Murdoch ha diffuso anche le immagini del suo arrivo e le classiche fotografie di rito che precedono le visite. Lamberto Zauli e l’Under 23 lo aspettano a braccia aperte, Paratici sogna di poter chiudere un altro colpo alla Pogba. Per ora è in prestito, ma il Nantes si è riservato un importante gruzzolo qualora diventi definitivo.