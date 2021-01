Juventus, Pirlo con gli uomini contati: la formazione anti-Napoli

L’elenco dei convocati della Juventus per il match di Supercoppa contro il Napoli di domani sera conferma le difficoltà dell’organico bianconero.

Tanti giocatori sono fuori causa e dunque per il tecnico Andrea Pirlo ha di fatto gli uomini contati. Non ci saranno Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt che sono ancora positivi al Covid. Ma è out anche Demiral e Frabotta non è al meglio per la botta subita contro l’Inter. In attacco le scelte sono obbligate, considerato che il calciomercato non ha ancora portato il rinforzo richiesto. E con Dybala fuori sono solo due i giocatori rimasti a disposizione del tecnico della Juventus.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, via Bonucci: il sostituto arriva dall’Inter



LEGGI ANCHE —->Calciomercato Juventus, le scelte per l’attacco si riducono a due