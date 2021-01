Calciomercato Juventus, Vazquez si appresta a salutare i blancos. Lo spagnolo potrebbe diventare una ghiotta opportunità da cogliere

Calciomercato Juventus, operazione Vazquez. Dal Real Madrid la ghiotta opportunità. L’esterno spagnolo si appresta a salutare i Merengues, un profilo decisamente interessante la dirigenza bianconera visto anche l’ottimo feeling che aveva con Cristiano Ronaldo. Il giocatore potrebbe diventare uno dei preferiti in sessione di mercato, ad interessarsene c’è anche il Milan. Come riportato da ‘As’ la trattativa per il rinnovo contrattuale del classe ’91 sembra lontana. Ipotesi più che concreta per i bianconeri che andrebbero a chiudere per un giocatore dalle tante potenzialità.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, è il preferito di Pirlo: si riapre per l’attaccante

Calciomercato Juventus, occasione dal Real Madrid: c’è anche il Milan

Prolungamento di contratto in fase di stallo. Proprio per questo motivo i bianconeri vorrebbero poterne approfittare. Vazquez è un occasione che ritroverebbe consensi nell’ambiente in special modo da Cristiano Ronaldo ex compagno di squadra e fidato amico. Un binomio che sicuramente darebbe filo da torcere agli avversari nel contropiede.