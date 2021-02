Calciomercato Juventus, colpo last minute: la rivelazione sorprende tutti

Le ultime sul calciomercato della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri non metteranno a segno altri colpi in entrata

Calciomercato Juventus/ La sessione invernale di calciomercato della Juventus dovrebbe dunque terminare senza grandi scossoni: il club bianconero, salvo clamorose novità dell’ultima ora, non acquisterà quella quarta punta sulla quale Fabio Paratici aveva catalizzato le proprie attenzioni. Con il Sassuolo non è stato trovato l’accordo per Gianluca Scamacca, che dunque rimarrà a Reggio Emilia come sostituto di Ciccio Caputo: c’è stata una sostanziale discrepanza con i neroverdi sulle modalità con le quali l’affare si sarebbe dovuto concludere, non riuscendo a conciliare la richiesta ( prestito con obbligo di riscatto) con l’offerta (prestito con diritto di riscatto).

Calciomercato Juventus, si pensa già ai colpi per l’estate: Locatelli e De Paul nel mirino

Testa dunque agli impegni in campionato, Coppa Italia e Champions, con un occhio però rivolto anche al futuro: Paratici già avrebbe stilato una lista dei possibili affari in entrata, lista nella quale sarebbero presenti i nomi di De Paul e Locatelli. Appare piuttosto difficile che i Campioni d’Italia possano riuscire a mettere le mani su entrambi i centrocampisti, ma almeno uno dei due si rischia seriamente di “colorarsi” di bianconero: entrambi hanno una valutazione che si attesta sui 40 milioni di euro, e si inserirebbero molto bene nella politica aziendale portata avanti da qualche mese a questa parte dalla Vecchia Signora: l’esigenza di svecchiare la rosa è diventata improvvisamente uno dei mantra dei piemontesi: e il colpo McKennie docet.

Leggi anche>>>Calciomercato Juventus, il difensore i prestito al Sion