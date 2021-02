Inter-Juventus probabili formazioni: i ballottaggi di Pirlo

Tutto pronto per Inter-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia che si giocherà oggi 2 febbraio con fischio d’inizio alle 20.45.

Juventus @Getty

Vale davvero tanto questo confronto tra i nerazzurri e i bianconeri, sfida sempre dal fascino particolare. E’ vero che la qualificazione alla finale del torneo si deciderà nel match di ritorno, ma è altrettanto vero che questa partita potrebbe già indirizzarla. E poi bisogna anche pensare all’aspetto psicologico per le due squadre, impegnate a rincorrere il Milan al comando del campionato di serie A. Il confronto diretto, giocato appena qualche settimana fa, ha visto l’Inter vincere per 2-0 contro i bianconeri con le reti di Vidal e Barella. Ronaldo e soci cercheranno dunque di prendersi una rivincita.

Capitolo formazioni. I due allenatori non cambieranno molto l’undici titolare rispetto a quello che si vede in campionato. Turnover dunque minimo. Nell’Inter gioca Darmian a destra e in attacco Sanchez prende il posto di Lukaku. In casa Juve invece gioca Buffon tra i pali, in difesa spazio a De Ligt mentre Arthur e Rabiot sono in ballottaggio in mediana. In avanti Morata potrebbe rifiatare, con Kulusevski partner di Ronaldo e Chiesa esterno offensivo.

Inter-Juventus probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Bentancur, Arthur McKennie, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Kulusevski.