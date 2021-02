Inter-Juventus, i convocati bianconeri: fuori due big

La Juventus questa sera sarà ospite dell’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Si gioca alle ore 20.45. Ecco i convocati.

Una sfida molto importante attende questa sera l’undici allenato da Andrea Pirlo. Dopo essere stata battuta dai nerazzurri in campionato per 2-0, adesso la Juventus proverà a prendersi la rivincita in questo doppio confronto che mette in palio la finalissima del torneo. Partita che si preannuncia dunque davvero incandescente.

