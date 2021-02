Juventus, il caso Saurez che ha fatto parlare per diversi mesi ora ha, finalmente, la parola fine con le dichiarazioni del giocatore stesso

Juventus, il caso Suarez che ha fatto parlare per diversi mesi, ora, finalmente potrebbe avere la parola fine. Il giocatore ha parlato della situazione riguardante il suo passaporto e del passaggio all’Atletico Madrid, ecco le parole dell’attaccante: “Si è parlato molto della Juventus, ma c’erano molti club interessati. Ho continuato le pratiche per il passaporto italiano, perché era qualcosa che andava avanti da un anno. La prima cosa che ho detto nella trattativa con l’Atletico è che non volevo fare nulla, prima di aver lasciato il Barcellona”.

Caso Suarez, il giocatore precisa: vi spiego com’è andata con la Juventus

Il giocatore Luis Suarez che in questo momento sta facendo faville all’Atletico Madrid capolista con 10 punti in vantaggio rispetto alla sua ex squadra, il Barcellona, ha parlato della questione legata al suo passaporto e dell’esame farsa che in questi mesi ha fatto parlare molto. La questione relativa l’esame farsa per il passaporto, però, non si placa e stanno andando avanti i procedimenti giudiziari sulla vicenda.