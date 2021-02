Juventus, Dybala celebrato su Twitter | Il post è ormai virale

Sul proprio profilo Twitter, la Juventus ha omaggiato Paulo Dybala e la rete siglata dalla Joya contro il Frosinone l’8 febbraio 2016

Juventus Dybala Frosinone/ Correva il febbraio 2016, e la Juve di Allegri era costretta ad inseguire lo spumeggiante Napoli di Maurizio Sarri. A Frosinone, Morata e compagni avevano l’obbligo di non perdere punti preziosi, dal momento che i partenopei stavano comodamente battendo il Carpi al San Paolo. Dopo un primo tempo soporifero, due goal messi a segno da Dybala e Morata permettono ai bianconeri, che allora vestivano in nero e oro, di avere la meglio e dei ciociari e di porsi in scia di Higuain e compagni. Va da sè che sei giorni dopo, allo Juventus Stadium, un goal di Zaza consentì ai piemontesi di superare i rivali e di legittimare il sesto scudetto consecutivo.

A distanza di 5 anni, il club bianconero ha omaggiato la rete di Paulo Dybala con un post apparso sul proprio profilo ufficiale. Una rete importante per un calciatore che in quella stagione era il centro nevralgico della manovra offensiva della squadra di Allegri: e il sinistro chirurgico con il quale concretizza al meglio una ripartenza fulminea ne è una testimonianza piuttosto emblematica.

Calciomercato Juventus, Dybala e un futuro tutto da scrivere: ecco cosa trapela

Dybala Juventus contratto/ La situazione contrattuale della Joya è sicuramente sotto la luce dei riflettori. L’argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nell’estate 2022: in queste settimane si dovrebbe tenere un summit tra l’agente del calciatore, Jorge Antun, e Fabio Paratici, per cercare di risolvere al meglio questa situazione, anche se va detto che la discrepanza tra domanda ed offerta è ancora piuttosto evidente.

