Icardi, like alla Juventus. Il bomber “sfida” l’Inter e si prepara al bianconero

Mauro Icardi sempre più “vicino” a componenti della vecchia guardia della Juventus. Dopo il successo sull’Inter, approvazione social e bufera con i suoi vecchi fan.

Mauro Icardi e la Juventus, quella vecchia storia d’amore che non è mai sbocciata. E pensare che era il capitano dell’Inter e in quanto tale ha dato diversi dispiaceri alla Vecchia Signora. Poi l’arrivo di Marotta, la rottura con Spalletti, il nient di Conte e la cessione al Paris Saint Germain. Però di quel lungo corteggiamento dei bianconeri conserva evidentemente un buon ricordo. Mauro Icardi non si è risparmiato sui social dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia: parecchi like sui social ai bianconeri

LEGGI ANCHE >>> Paratici e Oriali come Agnelli e Conte. Juventus-Inter una grande rissa