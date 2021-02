Juventus, contro il Crotone diverse novità in formazione

Un sabato diverso dal solito per la Juventus, visto che la formazione bianconera non scenderà in campo in questo weekend.

Niente partita e niente vigilia, visto che la squadra di Andrea Pirlo sarà impegnata nel posticipo del lunedì sera. Allo Stadium arriverà un Crotone con l’acqua alla gola, vista la classifica, e con tanta voglia di riuscire a conquistare un risultato positivo. I calabresi finora hanno raccolto meno di quanto seminato, giocano bene ma pagano care le leggerezze difensive. La Juventus arriva a questa partita dopo l’amarezza in Champions League e vogliosa di rifarsi, ma i problemi di formazione non mancano di certo per l’allenatore.



