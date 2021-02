Juventus, Cristiano vuole eguagliare un altro record. Se fa gol con il Crotone, sarebbe la sessantottesima squadra contro cui segna.

Juventus, Cristiano Ronaldo da record. Sappiamo come il fenomeno portoghese e la compagine bianconera abbiano in comune una cosa speciale: fare record. Proprio per questo motivo la partita con il Crotone potrebbe rappresentare un importante traguardo per il numero 7 bianconero. Se Ronaldo segnasse durante la partita raggiungerebbe il record di sessantotto squadra contro cui ha segnato nei maggiori campionati europei. Un record molto importante che garantirebbe al fenomeno portoghese di superare Ibrahimovic.

Juventus, Cristiano a caccia di record: vuole battere anche Ibra

Al di là del record, una rete contro il Crotone sarebbe molto importante sia per la Juventus che per Cristiano, il fenomeno è a secco da tre giornate, non segna dalla partita contro la Roma. Domani ci sarà sicuramente una motivazione in più per fare bene, i bianconeri devono recuperare punti importanti per agganciare la parte alta della classifica. Domani sarà cruciale raggiungere la vittoria e non frenarsi davanti a nessuno, troppi punti persi che in questo momento stanno complicando la scalata ai vertici. La Juventus potrebbe approfittarne, derby permettendo. Oggi alle ore 15.00 Milan e Inter si sfideranno in una partita molto importante per la classifica che attualmente vede i nerazzurri dell’ex Conte capolisti.