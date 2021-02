Locatelli, concorrenza agguerrita per la Juventus. La Premier chiama

Locatelli resta l’obiettivo nnumero uno per il centrocampo della Juventus, ma dalla Premier League pagano molto meglio. Il punto della situazione.

Tuttosport questa mattina ha gettato nel panico quanti sognavano di vedere Locatelli alla Juventus. La Vecchia Signora vorrebbe completare la linea mediana con l’innesto di un giocatore di qualità e italiano. Fabio Paratici, dunque, dovrebbe bussare sicuramente alla porta del Sassuolo per il talento nel giro della Nazionale. Classe 1998, Locatelli però piace molto anche al Manchester City e potrebbe valere circa 35 milioni di euro. Intanto, per le corsie esterne il nome caldo resta Esteves del Porto, talento portoghese del 2002 in prestito al Reading. Cresce infine l’ottimismo per il rinnovo di Dragusin.

Locatelli obiettivo della Juventus

E’ Locatelli uno degli obiettivi bianconeri per il centrocampo, calciatore come detto cresciuto tantissimo e pronto al salto in una big. La Juve continua nel suo corteggiamento ma il Sassuolo non molla sul prezzo. Che è (almeno) di 35 milioni di euro, senza la possibilità di trovare una formula diversa dalla cessione. Per questo motivo – come sottolinea Tuttosport – i bianconeri hanno bisogno di cedere un giocatore importante. Poi potrebbero così andare all’assalto del talento neroverde. C’è tempo, perché l’operazione paratici vuole completarla per giugno, lasciando il regista ancora sotto l’egida guida di De Zerbi.