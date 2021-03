Calciomercato Juventus, Ronaldo scontento e una big ci prova

Il calciomercato della Juventus nella prossima estate sarà incentrato prima di tutto sulla conferma o meno di alcuni pezzi pregiati.

Uno su tutti Cristiano Ronaldo. Contro il Porto nel match di ritorno la sua presenza è stata impalpabile, anzi l’errore di posizionamento in barriera in occasione del gol del 2-2 portoghese lo ha fatto finire nel mirino della critica dei tifosi. Tant’è che c’è già qualcuno che ipotizza una Juventus del futuro senza l’attaccante portoghese, il cui ingaggio pesa indubbiamente molto sulle casse della società. Ronaldo ovviamente non può essere certo felice per essere già fuori dalla Champions, un torneo che avrebbe voluto vincere in maglia bianconera.

