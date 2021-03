Szczesny a sorpresa svela il futuro di Cristiano Ronaldo e della Juventus

Szczesny dopo Cagliari-Juventus svela il futuro del calciatore portighese. Il portiere bianconero non ha esitato a parlare di Cristiano Ronaldo.

«Bisognava rispondere sul campo e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali contro una squadra che nell’ultimo periodo stava facendo bene. Siamo consapevoli che per vincere lo scudetto bisogna vincerle tutte. Adesso abbiamo più tempo per recuperare energie, ce la giocheremo fino alla fine». Così Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, dopo il successo per 3-1 sul campo del Cagliari. «Volevamo portare a casa i tre punti – ha aggiunto come riporta Tuttosport -. Abbiamo fatto una buona gara».

Szczesny parla di Cristiano Ronaldo

«I tifosi sono la cosa più bella, energia, e mancano tanto. Non vediamo l’ora che possano tornare» ha poi aggiunto. L’estremo difensore bianconero si è poi soffermato sull’eliminazione della squadra di Pirlo dalla Champions League. «Le critiche non mi hanno dato fastidio ma mi ha dato fastidio uscire dalla Champions non giocando bene. Le critiche sono giuste e la risposta dobbiamo darla sul campo. Ronaldo ha risposto sul campo facendo tre gol, è stato molto bravo. Se l’anno prossimo saremo ancora compagni di squadra? Non faccio il direttore sportivo ma credo di sì» ha concluso Szczesny.