Juventus, l’annuncio di Pirlo sul rientro di Dybala

Per la Juventus queste settimane saranno cruciali per capire se si riuscirà a lottare ancora per lo scudetto con l’Inter di Antonio Conte.

I bianconeri sono chiamati ad una difficile rimonta e devono cercare di fare più punti possibili prima dello scontro diretto. Una missione di sicuro non semplice. Bisogna considerare come finora alla Juventus sia mancato uno dei suoi gioielli, vale a dire Paulo Dybala. L’attaccante argentino nel corso di questa stagione è stato frenato da più infortuni e non si vede in campo dall’inizio del mese di gennaio. Mancano all’appello i suoi gol e le sue prodezze, ma c’è ancora tempo… per rimediare. La speranza di tutti i tifosi bianconeri è quella infatti di rivederlo in campo contro il Torino nel derby di inizio aprile.

