Calciomercato Juventus, Zinedine Zidane aumenta le probabilità di un addio al Real a fine stagione: ci sono due motivi principali.

Calciomercato Juventus, Zinedine Zidane lascerà Madrid a fine stagione? Una iniziale suggestione che ora può diventare più che concreta. Il motivo è principalmente legato all’annata attuale dei blancos, più in difficoltà rispetto alle precedenti stagioni da protagonisti, ma un altro importante motivo potrebbe essere legato a due giocatori, attualmente in prestito in Europa, stiamo parlando di Brahim Díaz, Dani Ceballos e Martin Odegaard, tutti rispettivamente in prestito a Milan e Arsenal, si sono guadagnati un posto nei merengues del futuro a suon di belle giocate, ma non tornerebbero in casa blanca se sulla panchina dovesse esserci, nuovamente, Zidane. L’indiscrezione viene lanciata da ‘Calciomercato.it’ e potrebbe avvicinare sempre di più il francese a nuove avventure, magari proprio sulla panchina della Juve vista la situazione problematica di Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il ritorno di Sarri: la notizia infiamma il web

Calciomercato Juventus, può arrivare a fine stagione: c’è una novità

Fu proprio lo stesso Zinedine Zidane a mandare in prestito questi giocatori non permettendogli spazi adeguati in prima squadra. Ora la società potrebbe fare delle dovute considerazioni sul futuro, e se la stagione del Real dovesse – nuovamente – non decollare ecco che penserebbero a nuove strategie lasciando così libero Zidane. Una certezza è che in bianconero Zidane ha molto stima dell’ambiente ma soprattutto del presidente Andrea Agnelli che l’aveva già ampiamente cercato nel dopo Allegri.