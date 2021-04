Calciomercato Juventus, occhi su Dybala «È unico e so cosa vuole per il futuro»

Sarà senz’altro uno dei tormentoni dell’estate, del prossimo calciomercato della Juventus. Paulo Dybala rimarrà o meno ancora in bianconero?

E’ la domanda che tanti tifosi bianconeri si stanno facendo. Dybala è tornato finalmente a disposizione contro il Napoli e ci ha messo solo 4 minuti nel trovare la via della rete. Il talento c’è, ovvio, finora l’argentino è stato frenato dagli infortuni ma ora in questo finale di stagione è pronto a fare la differenza. C’è però da capire il futuro. Ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e finora il rinnovo non è arrivato. In estate dunque potrebbe essere sacrificato o inserito in uno scambio da parte dei bianconeri. Di lui ha parlato Stefano Sorrentino alla Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile scambio alla pari

LEGGI ANCHE –>Juventus, rivoluzione milionaria: ci pensa Mino Raiola