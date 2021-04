Atalanta-Juventus, i convocati bianconeri: le scelte di Pirlo

Atalanta-Juventus è la sfida che vedrà impegnati i bianconeri di Pirlo in questa domenica di serie A, uno scontro diretto per la zona Champions.

La squadra di Gasperini, quarta, affronta i bianconeri che invece sono al terzo posto. Considerati anche gli ultimi risultati delle altre big impegnate in questa volata, il pareggio potrebbe servire a poco. Si deve giocare sempre e comunque per i tre punti e per la Juventus questa è una trasferta dall’alto coefficiente di difficoltà. L’Atalanta è ormai una macchina perfetta, che gioca bene e segna tanto. Sul piano atletico è sempre al top e dunque servirà una prestazione maiuscola per uscire da Bergamo con un risultato positivo.

LEGGI ANCHE –>Juventus, scambio a sinistra in vista in Premier League



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ritorno di Kean: il piano di Paratici

Atalanta-Juventus, senza Ronaldo tra i convocati c’è Felix Correia

La lista dei convocati di Pirlo non vede in elenco Cristiano Ronaldo. Come ha spiegato lo stesso allenatore ieri in conferenza stampa “Ronaldo domani non sarà della partita. In questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema al flessore nato dopo la gara di domenica scorsa, non si sente in grado di poter spingere e avrebbe rischiato troppo. Abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e proveremo a recuperarlo per la partita di mercoledì”. Recuperato Chiellini, che però al massimo andrà in panchina. In attacco come alternativa c’è il giovane Felix Correia.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski.

ATTACCANTI: Morata, Dybala, Felix Correia.