Calciomercato Juventus, l’attaccante si allontana: si pensa al rinnovo

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino di Paratici sempre più vicino al rinnovo: ecco cosa bolle in pentola

Calciomercato Juventus Vlahovic / Attaccante che viene, attaccante che va. Porte girevoli in casa Juventus per quanto concerne il reparto offensivo, per il quale se non si prospetta aria di rivoluzione, poco ci manca. Con Morata, Dybala e Cr7 al passo d’addio, per motivi diversi, la Juve è alla ricerca di profili offensivi giovani, intriganti, su cui investire: forti nel presente, ma che abbiano il futuro dalla loro parte. Un acquisto alla Chiesa, per intenderci. E non è un caso che la Vecchia Signora sia ritornata a bussare con una certa insistenza alla porta della Fiorentina, questa volta per capire la fattibilità dell’operazione Vlahovic.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, contatti avviati per il dopo Cr7

Rocco Commisso, però, al momento, avrebbe chiuso alla possibilità relativa ad una cessione del proprio gioiello: la volontà del presidente Viola è quella di rinnovargli il contratto per almeno 4 anni, puntando sulla sua crescita futura. Tuttavia, la fila per Vlahovic aumenta: Juve, Milan e Roma osservano con molta attenzione, pronte ad intervenire qualora dovessero presentarsi gli spiragli giusti.