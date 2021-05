Calciomercato Juventus, colpo dal Psg | Blitz per lo svincolato

By

Calciomercato Juventus, si segue uno svincolato che attualmente milita nel Paris Saint Germain. Vero e proprio ritorno di fiamma?

Calciomercato Juventus Draxler / Il suo trasferimento alla Juventus sembrava a un passo dal concretizzarsi qualche anno fa, ma l’affare saltò sul più bello: stiamo parlando di Julian Draxler, “vecchio” pupillo di Allegri, che stando alle ultime indiscrezioni riferite da tuttojuve.com, sarebbe finito nuovamente nel mirino della Vecchia Signora.

Ma andiamo con ordine. Il contratto del talentuoso trequartista, in scadenza quest’estate, a meno di clamorosi stravolgimenti dell’ultim’ora, non sarà rinnovato: il Paris Saint Germain ha deciso di non puntare più sull’ex Wolfsburg, che quindi è libero di accordarsi con qualsiasi club. Alcune voci parlano di un possibile ritorno di fiamma dei bianconeri, anche perché sulla panchina dei Campioni d’Italia uscenti dovrebbe tornare quel Max Allegri che è da tempo un grande estimatore del tedesco.

Draxler alla Juventus, calciomercato: altro affare a costo zero per i bianconeri?

Draxler Juventus calciomercato / Le richieste di Draxler sono chiare: quadriennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, certo, ma che non è esorbitante, considerando la qualità del calciatore, e gli enormi margini di crescita che potrebbero caratterizzarlo. Al momento quello della Juventus è solo un contatto, che non è sfociato in una trattativa ufficiale: tuttavia si tratta di indizi che la dicono lunga sulla volontà di rinforzare la trequarti. L’addio di Dybala è dunque sempre più vicino? E Allegri è ormai a un passo dal ritornare sulla panchina bianconera? Domande alle quali soltanto il tempo potrà dare una risposta.