Atalanta, un difensore può saltare la finale con la Juventus

Toloi si è procurato guaio muscolare ed è in forte dubbio per la finale di Coppa Italia che l’Atalanta giocherà contro la Juventus.

Se da un lato è normale che Gasperini sia anche nel mirino di top club (Tottenham) oltre che del Napoli, che lo vorrebbe per il dopo Gattuso, c’è chi parla della Juventus. I bianconeri per il terzo anno di fila lo avrebbero inserito in quella breve lista di nomi per la panchina bianconera. E’ difficile che avvenga tale rivoluzione, ma sicuramente l’Atalanta gli ha dato una vetrina enorme. In ottica finale di Coppa Italia, tuttavia, rischia di perdere un difensore: il brasiliano Toloi.

Toloi tiene in ansia Gasperini e L’Atalanta