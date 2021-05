Calciomercato Juventus, Ronaldo prepara la fuga senza Champions

Calciomercato Juventus, impaurito dalla possibilità di non giocare la Champions League, Ronaldo starebbe preparando la fuga. Con un grosso sacrificio

Di giocare l‘Europa League non ha proprio voglia. E questo è assodato da tempo. Cristiano Ronaldo di conseguenza starebbe pensando alla fuga, nel caso non riuscisse, con la Juventus, a qualificarsi alla prossima Champions League. Le strade potrebbero continuare insieme solamente ad una condizione. Chiudere il campionato tra le prime quattro per rimanere, anche l’anno prossimo, nell’Europa che conta.

Intanto il portoghese, tramite il suo procuratore Mendes, inizia a muoversi. Facendo ovviamente dei sondaggi in giro per l’Europa. Appurato che il Real Madrid non ha nessuna intenzione – almeno per il momento – di riprenderlo, gli rimane un’altra via d’uscita. Quella che porta al Manchester United: le parole di Solskjaer, d’altronde, non sono sicuramente passate inosservate nelle scorse settimane.

LEGGI ANCHE: E se Mandzukic e Nainggolan.. | Intervista a Lorenzo Lombardi per il suo romanzo