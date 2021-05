Juventus, da ESP arrivano brutte notizie per i bianconeri, la UEFA ha preso una decisione per le squadre appartenenti alla Super League.

Juventus, nella notte è arrivata la notizia da parte dell’emittente ESPN che annuncia i provvedimenti della Uefa, stando al reportage la volontà è di escludere le squadre ancora non fuoriuscite dal progetto Super League dalle coppe europee per ben due anni. Un fulmine a ciel sereno che destabilizza non poco tutto il pianeta bianconero che è giusto alla ricerca di una qualificazione in Champions per la prossima stagione. Inoltre la UEFA intende multare tutti i club che hanno aderito al progetto ed in particolar modo le quattro che non hanno – ancora – abbandonato definitivamente il progetto.

Juventus, la Uefa ha deciso: brutte notizie per i bianconeri

Come dicevamo poc’anzi, un fulmine a ciel sereno che funge da reale aut-aut: se non si esce dal progetto Super League allora non si potrà partecipare alla Champions League per almeno due anni, questa la decisione della UEFA nei confronti delle squadre aderenti al progetto, quelle che non sono mai realmente uscite allo scoperto dichiarando l’abbandono, come invece hanno fatto praticamente tutte le big della Premier League.