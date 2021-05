Juventus, rush finale e zero riposo: le ultime dall’allenamento

Sono giorni importanti per la Juventus che si avvia a vivere la fase clou della sua stagione. Due gare per capire il futuro dei bianconeri.

La vittoria di ieri sul campo del Sassuolo consente alla formazione di Andrea Pirlo di tenere ancora viva la speranza di ottenere un piazzamento per la prossima Champions League. Le rivali hanno vinto tutte, confermando come questa volata finale del campionato di serie A si preannuncia complicata. Prossimo ostacolo per la Juventus sarà l’Inter campione d’Italia. Una squadra che pur avendo già vinto lo scudetto non si è affatto rilassata e sta continuando a macinare vittorie.

