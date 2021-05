Visualizza questo post su Instagram

Juventus, presentato ufficialmente il nuovo kit home per la prossima stagione. I bianconeri sono già pronti ad utilizzare la nuova maglia nella finale di Coppa Italia domani sera. Un ritorno alle origini con – di nuovo – le strisce nere ma un nuovo sponsor “4XE” sotto il consuetudinario “Jeep”.

Juventus, presentato il nuovo kit home 2021/2022: le foto

Fra i giocatori protagonisti per presentare la nuova maglia ci sono sia Dybala che Cristiano Ronaldo, di solito un indizio di mercato ma in questo caso viene automatico chiedersi, per una riconferma o per cessione? I tifosi ci sperano e lo scrivono anche nei commenti, c’è infatti chi chiede a gran voce la riconferma di Paulo Dybala.

Il nuovo kit home è un ritorno alle origini che richiama i colori storici ma con qualche nota di modernità, appunto, il secondo sponsor “4XE”. Sicuramente una maglia che accontenterà un po’ tutti, dai nostalgici fino ai ricercatori di transavanguardia estetica. I bianconeri sono pronti a rilanciarsi già con la nuova maglia. Il futuro ancora tutto da scrivere. In attesa di scoprire anche a quali pantaloncini verrà abbinata la nuova maglia, perché sul sito vengono indicati neri ma negli ultimi periodi la squadra ha sempre prediletto quelli bianchi.