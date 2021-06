Calciomercato Juventus, occasione in Premier League | Si libera dal City

Calciomercato Juventus, occasione a centrocampo direttamente dalla Premier League: si libera dal Manchester City

La bomba arriva dall’Inghilterra, direttamente dal Telegraph, che spiega che c’è un’uscita importante dal Manchester City. E la Juventus (ma anche il Milan in Italia) starebbero cercando di capire se ci sono davvero i margini per una trattativa. Intanto, Guardiola, avrebbe deciso di farlo partire, soprattutto perché la sua squadra vuole andare a prendere un centravanti importante. E serve qualcuno che, questi soldi, li faccia anche entrare.

Il nome è quello di Bernardo Silva: utilizzato molto spesso in questa stagione dal tecnico catalano, sembrerebbe essere il maggior indiziato per fare spazio a Kane, che sarà la trattativa più importante che i Citizens hanno in mente di portare a termine in questo calciomercato. Il portoghese attira molto per le sue qualità tecniche. Ma ovviamente non solo in Italia.

