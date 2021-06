By

Calciomercato Juventus, Paratici avrebbe già in mente due colpi dall’Inter, qualora dovesse diventare nuovo direttore sportivo del Tottenham.

Calciomercato Juventus, Paratici ormai ex direttore sportivo bianconero è pronto alla nuova avventura inglese. Il Tottenham è molto vicino a chiudere con l’italiano che potrebbe quindi diventare il nuovo direttore sportivo della squadra londinese. Come filtra dal portale ‘juventusnews24.com’ l’ex ds bianconero avrebbe già ben presente quali, primi, colpi mettere a segno proprio al Tottenham. Due big della grande rivale e scudettata Inter. Si parla infatti di un interesse concreto per Milan Skriniar e Ivan Perisic.

Calciomercato Juventus, Paratici “aiuta” la sua ex: doppio colpo dall’Inter

L’ex ds bianconero sarebbero pronto ad affondare il colpo sulla problematica Inter, problematica perché, nonostante lo scudetto, la squadra campione d’Italia soffre di importanti problemi economici e potrebbe dunque cedere alcuni dei suoi prezzi pregiati. Fra questi, come citato poc’anzi, ci sarebbero il difensore Milan Skriniar e il centrocampista Perisic: entrambi molto utilizzati dall’ormai ex allenatore Antonio Conte che ancora non ha scelto la sua prossima squadra, che sembrava essere proprio quella di Paratici, il Tottenham.