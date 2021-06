Calciomercato Juventus, il punto sul futuro di Donnarumma

E’ una delle operazioni possibili più importanti non solo per quanto riguarda il calciomercato della Juventus ma anche di quello europeo.

Stiamo parlando ovviamente del futuro di Gigio Donnarumma, portiere sotto contratto con il Milan fino al prossimo 30 giugno e sicuro protagonista ai prossimi Europei con la maglia dell’Italia. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, estremo difensore con tanta esperienza alle spalle nonostante sia giovanissimo. Per ora si sa soltanto che non rinnoverà con i rossoneri e dunque sarà uno dei parametri zero più ambiti in Europa.

