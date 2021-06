Calciomercato Juventus, rientrano dai prestiti: chi può restare

C’è tanto lavoro da fare per i dirigenti bianconeri, impegnati a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato estivo della Juventus.

L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina è stato senz’altro decisivo per accelerare le trattative, le idee del mister sono chiare e ora toccherà alla società cercare di accontentare le sue richieste. C’è tanta voglia di tornare a vincere subito lo scudetto ma per farlo l’allenatore ha bisogno di adeguati rinforzi. L’impressione è che la rosa della Juventus nel corso delle prossime settimane subirà dei cambiamenti un po’ in tutti i reparti. E che Allegri voglia avere qualche alternativa in più, numericamente parlando, rispetto all’ex tecnico Andrea Pirlo.

