Calciomercato Juventus, svolta Szczesny | Annuncio dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, annuncio Szczesny: la rivelazione del polacco dal ritiro della Nazionale. Ecco l’ultim’ora

Calciomercato Juventus Szczesny | Nelle ultime ore, cercare di pronosticare quale possa essere il futuro di Szczesny, è diventato un passatempo che sta intrattenendo un pò tutti gli addetti ai lavori. Con Donnarumma svincolatosi dal Milan ed erede designato dell’ex Roma, il polacco viene visto alla stregua di un fardello del quale liberarsi a tutti i costi. Si parla tanto di un possibile scambio con i giallorossi, ma al momento Tek ha in mente solo la Nazionale, dove spera di ritagliarsi un ruolo di primo piano con la Polonia.

Dal ritiro della nazionale, Szczesny ci ha tenuto a fare chiarezza sul suo futuro, intervenendo a gamba tesa nello sciogliere alcuni dubbi. Ecco le sue parole: “Vedo che la mia possibile cessione sta accentrando molta attenzione, e quindi colgo l’occasione per parlarne: non c’è nulla di concreto, non ho parlato né con la Juventus, né con altri club. Non mi è stato comunicato nulla: sono concentrato a fare bene con la mia Nazionale.