Calciomercato Juventus, affare ai dettagli | Svolta improvvisa

Calciomercato Juventus, affare ai dettagli. Arriva la svolta improvvisa per il centrocampista che è pronto a salutare l’Italia

L’affare sembrerebbe essere davvero ai dettagli. Anzi, in Spagna, ne sono certi. Con buona pace per la Juventus e per gli altri club italiani che da un po’ di tempo lo seguivano. E sarà certamente il regalo che Simeone ha chiesto al suo club dopo aver conquistato la Liga. Sì, Rodrigo De Paul, è pronto ad abbracciare l’Atletico Madrid.

E vengono svelati anche i dettagli dell’operazione che va sicuramente ad innalzare il livello qualitativo della rosa dei Colchoneros. L’argentino dovrebbe andare a Madrid per 30 milioni di euro e firmerà un contratto quadriennale a 4 milioni a stagione. Una cifra non elevata per le qualità che Rodrigo ha fatto vedere all’Udinese. Soprattutto dopo l’ultima stagione, davvero straordinaria sotto il profilo personale.

