Juventus, Bonucci promuove la scelta della società

La Juventus sta cambiando pelle in queste settimane, con la dirigenza che ha optato per un cambio in panchina, con Allegri al posto di Pirlo.

Anche nell’organico bianconero ci saranno senz’altro delle novità. Il tecnico ha bisogno di innesti per puntare in alto e nello stesso però la dirigenza dovrà essere anche brava a piazzare altrove quegli elementi che non rientreranno nei piani del club. Uno dei perni della squadra, con la sua esperienza, sarà ancora una volta Leonardo Bonucci. Il centrale difensivo in questi giorni è chiamato a blindare, insieme al compagno Bonucci, la porta dell’Italia ai prossimi Europei. Poi potrà tornare a concentrarsi sulla Juventus e sulla prossima stagione.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, i cinque nomi caldi tra i possibili rinforzi per Allegri

LEGGI ANCHE —->Juventus, i bianconeri fanno sul serio: messi sul piatto 20 milioni di euro