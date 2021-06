Calciomercato Juventus: “Ronaldo parte” | C’è già il sostituto

Calciomercato Juventus, Ronaldo è sempre più vicino alla partenza. E ci sarebbe già pronto il suo sostituto. Ecco le ultime

Cristiano Ronaldo ancora non ha deciso il proprio futuro. E, probabilmente, lo farà alla fine dell’Europeo. Adesso CR7 è concentrato sul Portogallo detentore del trofeo. E ha tutta l’intenzione di riuscire nella storica impresa di ripetersi. Anche se, ovviamente, come non lo era ormai cinque anni fa, non sarà per niente facile.

Ma le voci che lo vogliono lontano dalla Juventus ormai sono tante. L’ultima è quella di Antonio Caliendo, storico procuratore sportivo, che ha parlato alla Tv di calciomercato.it, sottolineando come ormai il futuro sia deciso: “Credo che andrà via. Prendiamo anche per esempio la questione Donnarumma. Ormai è da due mese che secondo me si sa che lascerà il Milan. La stessa cosa per Ronaldo. Operazioni di questo genere sono programmate da tempo. E potrebbe anche andare al Psg se riuscirà a vendere Mbappé, che ha un accordo con il Real Madrid da un po’ di tempo”.

