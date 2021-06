Calciomercato Juventus, Allegri è sicuro: vuole almeno un altro attaccante indipendentemente dalla decisione di Ronaldo

Calciomercato Juventus, indipendentemente dal futuro di Cristiano Ronaldo, Allegri vuole un nuovo attaccante per la squadra. CR7 non ha ancora fatto sapere cosa ha deciso per il proprio futuro, l’ipotesi dell’addio è molto concreta ma la Vecchia Signora non vuole stare con le mani in mano e avrebbe già sondato almeno tre profili molto interessanti da affiancare ai già presenti attaccanti in rosa. Un desiderio che arriva direttamente da Allegri, appunto, che chiede a gran voce un altro attaccante di ruolo. Tra i profili sondati ci sono tre nomi dalla Serie A: Dzeko, Scamacca e Petagna.

Calciomercato Juventus, il nuovo bomber viene dalla Serie A | Le tre opzioni

Dzeko è senza dubbio l’usato sicuro su cui puntare. Forte, ancora determinato e indubbiamente d’esperienza infinita. Già l’anno scorso, ad inizio stagione, il centroavanti della Roma è stato vicinissimo a vestire la maglia della Juventus che poi è virata sullo spagnolo. Un giocatore importante che garantirebbe il perfetto intreccio per qualsiasi attaccante giocherà, da CR7 fino a Dybala. Scamacca invece, è l’altro profili su cui la Juventus era andato molto vicino nel mercato invernale. Giovane e dall’ancora importante margine di crescita, l’italiano potrebbe dare il suo contributo a partita in corso e vista la sua statura anche rispondere affermativo ai cross in area.