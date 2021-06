Locatelli, passa la linea verde per la Juventus di Allegri

Dei centrocampisti attualmente in rosa, l’unico che non rientra nei piani del tecnico è Aaron Ramsey. Il gallese è anche l’unico trentenne della mediana della Signora. Ha poche chance di restare in bianconero e si attendono offerte, possibile per lui un ritorno in Premier League. La Gazzetta dello Sport dà quasi come fatto, ma non definito, l’arrivo dal Sassuolo di Manuel Locatelli. Con lui l’età media s’abbasserebbe sensibilmente (da 25 a 23,6). Senza contare che al gruppetto di mezzo in ritiro s’aggiungeranno molto probabilmente Nicolò Fagioli, 20 anni, e Nicolò Rovella, 19. Sono come noto due giovani di prospettiva su cui Allegri punta parecchio. Ha chiesto esplicitamente al ds Federico Cherubini che non vengano utilizzati come eventuali contropartite tecniche.

