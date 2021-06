Juventus, incrocio con il Barcellona: c’è l’annuncio social. Non ci sono più dubbi sull’ufficialità dell’incontro

Si vociferava già da tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Juventus e Barcellona si affronteranno nel prossimo Trofeo Gamper, sfida che si terrà al Camp Nou quasi sicuramente ad agosto. La novità, però, è anche nella formula: come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, scenderanno in campo non solo le compagini maschili, ma anche quelle femminili, dando vita ad una formula mista che mai si era vista prima d’allora nel trofeo in salsa catalana.

L’ultima volta che la Juventus era stata invitata a partecipare al Trofeo Gamper fu nel lontano 2005. Nel 2007, invece, fu la volta dell’Inter, nel 2010 il Milan, mentre nel 2011 e nel 2012 toccò al Napoli e alla Samp. Barca-Roma e Barca-Samp sono datate invece nel 2015 e nel 2016.

Trofeo Gamper, Barcellona Juventus | Le ultime

C’è molta curiosità per capire se il Gamper possa essere o meno terra di scontro dell’ennesimo duello tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Soprattutto il portoghese sembra essere al passo d’addio con il proprio club, anche se la situazione relativa al cinque volte pallone d’oro si sbloccherà definitivamente solo dopo la fine degli Europei.