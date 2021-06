Calciomercato Juventus, il suo rinnovo ora è una priorità

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà darsi da fare per portare a Torino gli innesti giusti per soddisfare le richieste di mister Allegri.

Tuttavia non bisognerà guardare solamente ai nuovi innesti, ma anche alle cessioni e alla conferma di quei giocatori che la Juventus rischia di perdere. Tra questi c’è anche Paulo Dybala, il cui contratto con la Juventus è in scadenza nel giugno 2022. E’ logico dire che senza un nuovo accordo il futuro dell’argentino in bianconero potrebbe cambiare. Potrebbe essere ceduto questa estate per non correre poi il rischio di perderlo a zero. Ma l’approdo di Allegri può cambiare le carte in tavola, vista la grande stima che il tecnico ha nei confronti dell’argentino.

Non solo acquisti in vista per il calciomercato della Juventus, ma anche delle cessioni che definiranno l’organico bianconero nella prossima stagione.